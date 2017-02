Mainz (ots) - Freitag, 10. Februar 2017, 23.00 Uhr



aspekte Moderation: Katty Salié und Jo Schück



67. Berliner Filmfestspiele - Humor ist, wenn man trotzdem lacht Regiestar Paul Verhoeven - Basic Instinct eines Jury-Präsidenten Schlacht um Dresden - Im Nahkampf um das Toten-Gedenken "Homo Deus" - Yuval Noah Hararis Zukunftsgeschichte Live auf der Bühne: "Bilderbuch" - The Top of Austro-Pop



Gast: Josef Hader; Thema: Sein Berlinale-Regie-Debut



