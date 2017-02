Um 5: 11.600, der nächste Versuch - DAX folgt der Wall Street nach oben

Besser als erwartete Wirtschaftsdaten und Quartalsergebnisse der Unternehmen waren heute an der Börse eine willkommene Abwechslung zu den fortwährenden Sorgen über die politische Großwetterlage in Europa.

Am Nachmittag zog die Wall Street den Deutschen Aktienindex mit nach oben. Im Dow Jones lässt sich aktuell ein starkes technisches Signal erkennen. Ein Chartmuster, das normalerweise für eine Umkehr sorgt, wird gekauft. Das zeugt von einem hohen Maß an Zuversicht der Investoren und deutet darauf hin, dass die Rekordjagd an der Wall Street noch nicht zu Ende ist.

