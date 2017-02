Mladá Boleslav (ots) -



- Direktschaltgetriebe (DSG) kommen in zahlreichen SKODA Modellen und weiteren Fahrzeugen des Volkswagen Konzerns zum Einsatz - Werk Vrchlabi produziert mehr als 500.000 DQ 200-Getriebe jährlich - Hightech-Fabrik einer der größten Arbeitgeber der Region Hradec Králové



Im tschechischen SKODA Werk Vrchlabi ist das 1,5-millionste Doppelkupplungsgetriebe seit dem Produktionsbeginn im Jahr 2012 vom Band gelaufen. Die moderne DQ 200-Schalteinheit kommt in zahlreichen SKODA Modellen sowie weiteren Fahrzeugen des Volkswagen Konzerns zum Einsatz. Sie überzeugt mit schnellen Gangwechseln innerhalb weniger Millisekunden und Top-Schaltkomfort.



SKODA produziert im Werk Vrchlabi insgesamt 28 Varianten der DQ 200-Schalteinheit. Jedes Getriebe setzt sich aus 352 Einzelkomponenten zusammen. "In den letzten Jahren haben wir das Werk konsequent zu einem Hightech-Standort und zu einer Säule der SKODA Produktion entwickelt", sagt Michael Oeljeklaus, SKODA Vorstandsmitglied für Produktion und Logistik. "Anderthalb Millionen produzierte Getriebe seit dem Jahr 2012 unterstreichen eindrucksvoll die Leistungsfähigkeit der SKODA Mannschaft in Vrchlabi", so Oeljeklaus weiter.



Das Werk Vrchlabi blickt auf eine mehr als 150-jährige Historie zurück. Es wurde 1864 von Ignatz Theodor Petera als Sattlerei gegründet. Ab 1908 entstanden am Fuße des Riesengebirges Automobilkarosserien. Als erstes SKODA Modell lief 1946 der SKODA TUDOR vom Band. 2012 erfolgte die Neuausrichtung des Standorts vom Fahrzeugbau- zum Komponentenwerk. Binnen 18 Monaten errichtete der tschechische Automobilhersteller eine neue Werkshalle und modernisierte bestehende Einrichtungen. Die tägliche Fertigungskapazität stieg auf mehr als 2.000 Direktschaltgetriebe vom Typ DQ 200. Mittlerweile verlassen rund 510.000 Einheiten jährlich das Werk. Sie kommen in den Modellen der tschechischen Traditionsmarke ebenso zum Einsatz wie in weiteren Baureihen des Volkswagen Konzerns.



SKODA und der Volkswagen Konzern haben insgesamt 250 Millionen Euro in die Modernisierung der Produktionshallen, in technische Anlagen, den Logistikbereich sowie in das eigens eingerichtete Trainingscenter der Getriebefertigung investiert. Zugleich kooperiert SKODA eng mit örtlichen Behörden und Institutionen und unterstützt zahlreiche kulturelle sowie ökologische Projekte. Mit rund 1.000 Mitarbeitern zählt das SKODA Werk Vrchlabi zu den bedeutendsten Arbeitgebern der Region Hradec Králové.



Die Fachzeitung ,Produktion' und die Unternehmensberatung A.T. Kearney kürten das Hightech-Werk 2015 zur ,Fabrik des Jahres' in der Kategorie 'Hervorragende Standortortentwicklung' - einer der renommiertesten Preise für die verarbeitende Industrie in Europa. Die Bewertung erfolgte anhand der Kriterien Wertsteigerung, Kundenzufriedenheit, Qualität, Innovation und Wirtschaftlichkeit. In ihrer Begründung hob die aus führenden Vertretern von Industrie und Forschung bestehende Jury die kurze Zeitspanne hervor, in der SKODA die Standorttransformation realisiert hat.



Neben der Getriebeproduktion in Vrchlabi laufen im Stammwerk Mladá Boleslav die mechanischen MQ 200- und MQ 100-Getriebe vom Band. Hier stellt SKODA mit rund 700 Mitarbeitern täglich etwa 2.500 und pro Jahr mehr als 570.000 Getriebe her. Sie kommen in den SKODA Modellen CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, YETI und SUPERB sowie in vielen weiteren Baureihen des Volkswagen Konzerns zum Einsatz.



Ausgewählte Meilensteine der Getriebefertigung von SKODA AUTO:



02/2017: 1,5 Mio. DQ 200 im Werk Vrchlabi 02/2016: 1 Mio. DQ 200 im Werk Vrchlabi 12/2015: 6 Mio. MQ 200 im Werk Mladá Boleslav 10/2015: 1 Mio. MQ/SQ 100 im Werk Mladá Boleslav 10/2014: 0,5 Mio. DQ 200 im Werk Vrchlabi 02/2013: 5 Mio. MQ 200 im Werk Mladá Boleslav 09/2012: Produktionsstart des DQ 200 im Werk Vrchlabi 01/2011: 4 Mio. MQ 200 im Werk Mladá Boleslav 05/2009: 3 Mio. MQ 200 im Werk Mladá Boleslav 06/2007: 2 Mio. MQ 200 im Werk Mladá Boleslav 03/2005: 1 Mio. MQ 200 im Werk Mladá Boleslav



