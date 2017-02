Die börsenotierte CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft will eine zumindest 120 Mio. Euro schwere Anleihe begeben. Sie soll fix zu einem noch nicht genannten Satz verzinst werden und eine Laufzeit von 7 Jahren haben, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Die CA Immo will den Emissionserlös für die Optimierung bestehender ...

Den vollständigen Artikel lesen ...