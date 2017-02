Die Neuzulassungen der Autos in der Euro-Zone stieg im Jahr 2016 auf ein Neun-Jahres-Hoch. Den höchsten Stand seit Ausbruch der Finanzkrise. Dabei hatte erstaunlicherweise bei den Neuzulassungen Italien die Nase vorn, gefolgt von Spanien, Frankreich und Deutschland. Weshalb das aber noch immer Teil einer Erholung aus der Tief-Phase ist, und ob sie jetzt auf einzelne Autowerte setzen sollten, erfahren Sie in dieser Sendung. Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit Automobil- und Marktexperten Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler weshalb der Acea-Präsident Dieter Zetsche beim Ausblick so tief stapelt.