Holger Scholze mit der Vorschau auf die wichtigsten Konjunktur- und Unternehmensdaten, die am Freitag, dem 10. Februar 2017, zu erwarten sind. So warten die Börsianer auf die Handelsbilanz von China, die Inflationsrate in Deutschland, Daten zur Industrieproduktion in Frankreich, Italien und Großbritannien sowie den Konsumklimaindex der Uni Michigan. Darüber hinaus werden ArcelorMittal, Renault u.a. ihre Bilanzen vorlegen.