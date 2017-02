Der Frühling ist für viele Aktionäre wahrscheinlich die schönste Jahreszeit. Denn vor allem im April und Mai schüttet ein Großteil der deutschen Aktiengesellschaften ihre Dividenden aus. In diesem Jahr dürfte es mal wieder besonders sonnig werden: Erste Schätzungen gehen davon aus, dass die allein im DAX so viel ausgeschüttet wird, wie noch nie. Geht es den deutschen Unternehmen demnach auch so gut wie noch nie? Was sind die Gründe für diesen warmen Dividenden-Regen? Ralf Wiedmann, AdVertum Vermögensmanagement, bei Börse Stuttgart TV.