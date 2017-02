Lieber Leser,

seit Anfang des Jahres hat sich der EURUSD-Kurs erholt. Der Euro hat in diesem Zeitraum fast 4,0 % gegenüber dem US-Dollar an Wert gewonnen. In dieser Woche stagniert der Euro allerdings wieder und ein genauer Grund ist nicht auszumachen. Einige sind der Meinung, dass sich so langsam der politische Druck auf die Währung auswirkt. In Anbetracht dessen, dass die Wahlen in Frankreich erst in mehr als zwei Monaten stattfinden, erscheint uns das persönlich etwas überzogen zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...