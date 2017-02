Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Eine Entscheidung des Bundesgerichtshofes (BGH) im Zusammenhang mit der Untersuchung zweifelhafter "Cum-Ex"-Dividendengeschäfte hat zu Unmut bei Abgeordneten des Bundestags-Untersuchungsausschusses zu dem Thema geführt.

Der BGH hatte den Antrag des Untersuchungsausschusses abgelehnt, die Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer zu durchsuchen. Diese Entscheidung "nehmen wir mit Bedauern zur Kenntnis", sagte der SPD-Obmann des Ausschusses, Andreas Schwarz. "Damit ist eine Chance vertan, der Öffentlichkeit einen genaueren Einblick in die Verbreitung und Verschleierung der Cum/Ex-Geschäfte zu verschaffen."

Diese Geschäfte waren Steuergestaltungen, durch die Banken und Anlegern zuvor gar nicht gezahlte Steuern erstattet wurden. Durch Leerverkäufe von Aktien um den Dividendenstichtag herum ("Cum/Ex") kam es zu einer doppelten Ausstellung von Dividendenbescheinigungen und in der Folge zu einer mehrfachen Erstattung tatsächlich nur einmal gezahlter Kapitalertragsteuern.

Schäuble sagt am Donnerstag aus

Seit 2012 ist dieser besondere Fall von Dividendenstripping wegen einer Gesetzesänderung zwar nicht mehr möglich, im Mittelpunkt der Untersuchungen des Ausschusses steht aber die Frage, welche konkreten Abläufe hinter den umstrittenen Geschäften standen.

Schwarz erklärte, bei diesen habe es sich "um organisierte gemeinsame Steuerhinterziehung durch Banken, Wirtschaftskanzleien und Investoren" gehandelt. "Die Sichtung einschlägiger Unterlagen bei der Kanzlei Freshfields, die eine hohe Zahl von Finanzmarktakteuren in diesem Bereich beraten hatte, hätte bei der öffentlichen Aufklärung dieser dubiosen Geschäftspraktiken sehr geholfen", meinte er. Die Begründung, für die Durchsuchung fehle ein öffentliches Interesse, sei "angesichts von Steuerhinterziehungen in Milliardenhöhe nur schwer nachvollziehbar".

Der Ausschuss will kommende Woche seine Zeugenbefragungen beenden. Zum Abschluss soll am Donnerstag Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) aussagen. Zuvor will der Ausschuss bereits am Montag Schäubles Amtsvorgänger Peer Steinbrück (SPD) sowie Schäubles Finanz-Staatssekretär Michael Meister anhören.

