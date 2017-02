Zürich (ots) -



Jan Flückiger wird neuer Leiter Public Affairs und strategische

Projekte von Swisspower. Mit Jan Flückiger übernimmt eine

Persönlichkeit mit grosser Erfahrung in politischen und strategischen

Aufgaben die Leitung des Public Affairs Teams. Er wird im Dialog mit

Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft die Interessen

der Swisspower Stadtwerke vertreten.



In einem anspruchsvollen energiepolitischen Umfeld wird Jan

Flückiger als neuer Leiter Public Affairs und strategische Projekte

ab 1. Juli 2017 die Interessen von Swisspower auf Stufe Bund und

Kantone vertreten. Mit Jan Flückiger hat Swisspower einen

ausgewiesenen Politik- und Kommunikationsfachmann gefunden, der heute

als Bundeshausredaktor der Neuen Zürcher Zeitung NZZ tätig ist. Zuvor

arbeitete er unter anderem als Ressortleiter Politik bei der Luzerner

Zeitung und als Generalsekretär der Grünliberalen Partei. Mit Jan

Flückiger setzt Swisspower ein klares Zeichen für einen offenen

Dialog zwischen Bund und Kantonen und den städtischen

Energieversorgern in Hinblick auf einen erfolgreichen Umbau des

Energiesystems hin zu einer erneuerbaren Versorgung.



Weiterentwicklung Swisspower Masterplan 2050



Nebst der Mitgestaltung der energiepolitischen Rahmenbedingungen

soll das Management strategischer Projekte, die neben Strom, Gas und

Fernwärme auch Effizienz-, Informations- und Mobilitätslösungen

verbinden, weiter gestärkt werden. Die Weiterentwicklung des

Swisspower Masterplans 2050 wird eine der strategischen Hauptaufgaben

des neuen Leiters Public Affairs und strategische Projekte sein.

Swisspower strebt darin die erneuerbare Versorgung und somit den

effizienten, umweltschonenden und wirtschaftlichen Umgang mit Energie

an. Der CEO Ronny Kaufmann freut sich, mit Jan Flückiger einen

dynamischen, kommunikationsstarken Teamkollegen gefunden zu haben.

Jan Flückiger ist 38-jährig, Vater eines Kindes und wohnt mit seiner

Familie in Bern.



Verwaltungsrat und Geschäftsleitung bedanken sich bei Urs Glutz

für den sehr grossen Einsatz als Mitglied der Geschäftsleitung und

als Leiter Public Affairs ganz herzlich. Er wird dem Unternehmen bis

zu seiner Pensionierung am 30. Juni 2017 weiterhin zur Verfügung

stehen.



