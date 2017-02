Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) hat die Wirkung ihrer "Bauernregeln"-Kampagne bedauert. Direkt an die Landwirte gerichtet sagte Hendricks der "Rheinischen Post" (Freitagausgabe): "Viele von Ihnen geben mir Recht darin, dass sich etwas ändern muss in der Art und Weise, wie wir in Deutschland Landwirtschaft betreiben. Gleichwohl sehen Sie sich durch die Aufmachung der Kampagne persönlich angegriffen oder sich in ihrer Berufsehre verletzt."

Hendricks ergänzte: "Das tut mir leid - mir auch ganz persönlich! -, denn das war selbstverständlich niemals meine Absicht." Sie komme selbst aus einer landwirtschaftlich geprägten Region, betonte die Ministerin. Sie wisse, dass viele Landwirte sehr hart arbeiten würden und gleichzeitig immer weniger Auskommen hätten.

Mit ihrer Kampagne wolle sie darauf aufmerksam machen und auf die Umweltprobleme, die durch "Fehlentwicklungen in der Landwirtschaft" verursacht wurden. Hendricks rief zu einer sachlichen Debatte zur Zukunft der Landwirtschaft auf und lud zum Dialog ein, den die nächste Stufe der Kampagne bringen soll. Plakate mit den "Bauernregeln" werde es nun nicht geben, sagte ein Sprecher des Ministeriums.