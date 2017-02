Die Jahreszahlen des zweitgrößten deutschen Finanz-Unternehmens Commerzbank sind ernüchternd. Von 1,1 Milliarde Euro in 2015 auf nur noch 279 Millionen Euro in 2016. Dass die Banken durch ein niedriges Zins-Umfeld leiden, ist klar. Doch auch die Umstruktierung und die problematischen Schiffskredite bereiten Sorgenfalten und Kosten die Commerzbank ordentlich Geld. Warum man das Kredit-Institut dennoch nicht abschreiben sollte und wann das Blatt sich wendet, erfahren Sie in dieser Sendung. Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit Marktexperte Fidel Helmer von Hauck&Aufhäuser die Auswirkungen auf europäische Banken durch die Deregulierung der US-Banken.