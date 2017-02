FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Donnerstag einen erneuten Erholungsversuch gewagt. Einem freundlichen Start und zwischenzeitlichen Durchhängern folgte die Unterstützung durch eine freundliche Wall Street, wo die Rekordjagd weiter ging. Negativ aufgenommene Geschäftszahlen der Commerzbank und von Thyssenkrupp rückten damit etwas in den Hintergrund.

Am Ende erreichte der deutsche Leitindex ein Plus von 0,86 Prozent auf 11 642,86 Punkte - damit blieb er nur wenig unter seinem kurz zuvor erreichten Tageshoch. Der Dax versuche im Kielwasser der US-Börsen abermals, sich von der Marke von 11 600 Punkten zu lösen, kommentierte Analyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets. Beim New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial spreche das charttechnische Bild dafür, dass der Höhenflug noch nicht zu Ende sei.

Auch für die anderen deutschen Indizes ging es am Donnerstag bergauf: Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg letztlich um 0,65 Prozent auf 22 856,31 Punkte, während der Technologie-Index TecDax um 0,74 Prozent auf 1856,98 Zähler vorrückte./gl/he

ISIN DE0008469008 DE0007203275 DE0008467416

AXC0268 2017-02-09/17:52