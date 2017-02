Die Welt besteht aus mehr als nur aus der Börse und Finanzen. Genießen Sie die schönen Seiten des Lebens, vor allem, wenn Sie die richtigen Partner bei der Geldanlage zur Hand haben. Ihr kostenloser Newsletter "Börse am Mittag" informiert sie jeden Tag kurz vor der Mittagspause über die wichtigsten Ereignisse an den Finanzmärkten und erspart Ihnen somit jede Menge Recherchearbeit und Zeit.

Auch ich beschäftige mich nicht rund um die Uhr mit den Finanzmärkten. Vielmehr nehme ich bewusst andere Einflüsse auf, um einen realistischen Blick auf die Welt zu behalten. Das erweitert den Horizont und eröffnet mir manchmal ganz neue Blickwinkel und Investment-Ideen, die sich am Ende positiv auf meine Anlageentscheidungen auswirken. Selbstverständlich lasse ich meine Leser im Aktien-Telegramm daran teilhaben.

Oftmals holt mich aber auch in meiner Freizeit das Thema Börse wieder ein. Und das ist dann meistens hochspannend. Am vergangenen Samstag war ich im Theater und durfte der Premiere einer Inszenierung von Stefano Massinis Schauspiel "Lehman Brothers - Aufstieg und Fall einer Dynastie" beiwohnen. Das Stück erzählt die Geschichte der Familie Lehman aus dem unterfränkischen Örtchen Rimpar, deren Söhne sich im 19. Jahrhundert in die USA aufmachten. Wie die drei Brüder aus Bayern erst die USA und dann die ganze Welt verändert haben, möchte ich Ihnen heute berichten.

Henry Lehman wandert aus Henry betrat im Herbst 1844 als erster Spross der bayerischen Familie Lehmann amerikanischen Boden. Er gründete in Montgomery, ...

