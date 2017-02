Value-ETFs konnten zuletzt viel Kapital einsammeln. Investoren vertrauen auf eine mittelfristige Outperformance in dem Segment. Stock-Picking ist jedoch die Königs-Disziplin aktiver Fondsmanager. Wer sich da an einen Index hängt, ist selber schuld.Eine aktuelle Auswertung des ETF-Anbieters Lyxor belegt, dass Investoren in den vergangenen Wochen defensive Titel verstärkt aus den Portfolios geschmissen und in Value-Aktien investiert haben. Im vergangenen Quartal seien 1,76 Milliarden Euro in europäische Value-ETFs geflossen.

