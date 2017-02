Darmstadt (ots) - Kooperation mit Dresdner Hochschule wird auf Bereich Wassermanagement ausgeweitet



- Praktische Arbeit mit Studenten rückt in den Fokus - Interesse an Wasserwirtschaft soll bei Studierenden geweckt werden



Arcadis und die Hochschule für Technik und Wirtschaft in Dresden (HTWD) verstärken ihre Zusammenarbeit. Daher haben das führende globale Planungs- und Beratungsunternehmen für Natural and Built Assets und die Hochschule gestern anlässlich des Besuchs des niederländischen Königspaares in Leipzig eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding) unterzeichnet. Darin heißt es, die beiden Partner wollten die Kooperation auf die Gebiete Wassermanagement, Hochwasserschutz sowie Wassergewinnung durch Uferfiltration und die damit zusammenhängende Wasseraufbereitung ausweiten.



Arcadis und die HTWD arbeiten bereits seit zehn Jahren zusammen. Bislang beinhaltete die Kooperation im wesentlichen Forschungsarbeit. In Zukunft soll der Fokus vor allem auf der praktischen Arbeit mit den Studenten liegen. "Arcadis ist als weltweit aktives Unternehmen ein gern gesehener Partner für die Betreuung von Promotionen oder Studienarbeiten", sagte Dr. Thomas Grischek, Professor für Wasserwesen an der HTWD, anlässlich der Unterzeichnung. "Als praxisorientierte Hochschule mit einem ausgeprägten ingenieur- und wirtschaftswissenschaftlichen Profil sind wir sehr an berufsbefähigenden Themen interessiert. Und Arcadis kann durch seine vielen verschiedenen Projekte wesentlich bei der Erarbeitung von Aufgabenstellungen für Übungen und Seminare helfen, die die Praxis wiedergeben."



Auch für Arcadis lohnt sich der Austausch mit der Lehranstalt. "Durch die Kooperation wecken wir bei den Studenten das Interesse an der Wasserwirtschaft und können so hervorragende Mitarbeiter gewinnen", sagt Dr. Wolfram Tauer, bei Arcadis verantwortlich für den Geschäftsbereich Wasser in Zentraleuropa. Er verwies außerdem darauf, dass Arcadis durch die Partnerschaft mit der HTWD immer auf dem neusten Stand der Forschung sei.



Die beiden Partner werden sich laut Vereinbarung zudem gegenseitig bei der lokalen und internationalen Öffentlichkeitsarbeit auf dem Gebiet der Uferfiltration und unterirdischen Wasseraufbereitung unterstützen.



