Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Donnerstag mit festeren Kursen auf breiter Front aus der Sitzung gegangen und hat damit nach dem verhaltenen Start in die Woche zum dritten Mal in Folge zugelegt. Die Stimmung habe sich angesichts solider Konjunkturdaten in den vergangenen Tagen zwar wieder etwas verbessert, hiess es in Marktkreisen, insgesamt herrsche aber weiterhin doch eine gewisse Verunsicherung vor. Neben Trump bewege derzeit mit Ausnahme einzelner Unternehmensergebnisse kaum etwas die Märkte. Zurich Insurance gaben im Anschluss an das Jahresergebnis klar nach.

Unterstützung kam am Nachmittag aus den USA, wo die Börsen in der Eröffnungsphase ebenfalls klar höher tendierten. Zuvor wurden die Zahlen zu den wöchentlichen Ertanträgen auf Arbeitslosenhilfe publiziert, welche besser als erwartet ausgefallen waren, die Börsen in Europa direkt aber kaum beeinflusst haben. In den Fokus rückt vor dem Wochenende das Treffen des US-Präsidenten mit dem japanischen Premierminister Shinzo Abe, welches ab Freitag geplant ist. Es sei wichtig, wie sich das Klima zwischen diesen Handelspartnern weiter entwickle, hiess es dazu am Markt.

Der Swiss Market Index (SMI) hat 0,70% auf 8'437,54 Punkte zugelegt. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, gewann 0,78% auf 1'337,83 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,66% auf 9'231,35 Punkte. ...

