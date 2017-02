Chennai (ots/PRNewswire) -



- Einloggen für Zugriff auf PSL Live Stream (https://www.cricketga teway.com/pakistan-super-league-2017/livestreaming.html) für alle Spiele überall auf der Welt



- CricketGateway.com ist der offizielle PSL-Live-Streaming (https: //www.cricketgateway.com/pakistan-super-league-2017/livestreaming.htm l)-Partner der Pakistan Super League 2017



Global Sports Commerce und deren Geschäftspartner, die Technology Frontier Group, die alleinige Lizenznehmerin der Pakistan Super League (PSL) 2017 auf allen digitalen Plattformen weltweit, gaben heute bekannt, dass alle Spiele der PSL 2017 live auf http://www.cricketgateway.com sowie auf der Cricket Gateway Android App (https://play.google.com/store/apps/details?id=in.fn.cricketgatew ay&hl=en) und Cricket Gateway iOS App (https://itunes.apple.com/in/app/cricketgateway/id978269765?mt=8) zu sehen sein werden.



(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160209/10139777 )



Im vergangenen Jahr wurde http://www.cricketgateway.com von beinahe 5 Millionen Cricket-Fans aus aller Welt, die PSL Live (https://www.cricketgateway.com/) in High-Definition-Video sehen wollten, besucht, darunter vor allem Fans aus Indien, Pakistan, dem Vereinigten Königreich und den USA.



Auch Cricket-Fans aus Australien, Singapur, Kanada, den VAE, Bangladesch, Malaysia, Saudi-Arabien, Sri Lanka, Deutschland, Japan und anderen Ländern waren unter den Besuchern. Man kann sich auf der Website nicht nur PSL Live Stream (https://www.cricketgateway.com/pak istan-super-league-2017/livestreaming.html), sondern als On-demand-Dienst auch Spielwiederholungen, Höhepunkte, Analysen nach den Spielen und vieles mehr ansehen.



"Cricket ist nicht nur ein Massensport, es ist eine Lebensweise. Wir wollen, dass leidenschaftliche Cricket-Fans in Ländern mit begrenztem Zugang zu dem Spiel Cricket LIVE (https://www.cricketgateway.com/) auf CricketGateway.com ansehen können", sagte M S Muralidharan, Managing Director, Follow-On Interactive & CEO Global Sports Commerce.



Über CricketGateway.com



http://www.cricketgateway.com bietet eine volle Turnierabdeckung aller Cricketspiele von IND vs. NZ, SL vs. AUS, WI vs. IND, Hero CPL 2016, ZIM vs. IND, VIVO IPL 2016, World T20 Championships, Masters Champions League, Pakistan Super League und Indian Premier League 2015 - darunter Live-Spielstände, offizielle Live-Video-Streams aller Spiele, Höhepunkte der Spiele, Aktualisierungen Ball für Ball und exklusive Videos. Nutzer können auch auf der Cricket Gateway Android App (https://play.google.com/store/apps/details?id=in.fn.cricketgatew ay&hl=en) und der Cricket Gateway iOS App (https://itunes.apple.com/in/app/cricketgateway/id978269765?mt=8) auf Inhalte zugreifen.



Über Global Sports Commerce



Global Sports Commerce bringt das Geschäft des Sports zusammen, verbindet, engagiert und bedient die Sportfans. Wir sind überzeugt, dass das Engagement der Fans und die damit verbundene Nutzung von Digital Assets and Data die Zukunft des Sports und der Fans darstellt. Wir haben uns und unser Geschäft dieser Aufgabe verschrieben.



Über die Technology Frontier Group



Technology Frontier ist der Vorreiter bei der integrierten End-to-End-Technologie, bei Lösungen und erstklassiger Intelligenz für Sportverbände, Sponsoren und Zuschauer. Das Unternehmen baut von seiner globalen Zentrale aus zwischen allen Kontinenten nahtlose Brücken und Engagement auf.



OTS: CricketGateway.com newsroom: http://www.presseportal.de/nr/125515 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_125515.rss2



Pressekontakt: erhaltenSie von: Deepak S, Head Cricketgateway.com support@cricketgateway.com +91-80-40992234