PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Der wieder aufgenommene Rekordlauf an den US-Börsen hat am Donnerstag auch die Aktienmärkte in Europa beflügelt. Börsianer verwiesen für die optimistische Gesamtmarktstimmung auf Aussagen des US-Präsidenten Donald Trump zu Steuerplänen sowie auf die Charttechnik.

Der EuroStoxx 50 , Leitindex der Eurozone, schloss mit plus 1,23 Prozent auf 3277,79 Punkte knapp unter seinem kurz zuvor erreichten Tageshoch. Der Pariser CAC 40 gewann 1,25 Prozent auf 4826,24 Punkte und der britische FTSE 100 legte um 0,57 Prozent auf 7229,50 Punkte zu.

Marktanalyst Michael Hewson von CMC Markets zufolge halfen vor allem die Worte Trumps, in den nächsten zwei bis drei Wochen "Phänomenales" zum Thema Steuern bekanntgeben zu wollen. Bereits im Wahlkampf hatte der neue Präsident weitreichende Steuersenkungen angekündigt.

Jochen Stanzl, Hewsons Kollege in Deutschland, interpretierte den neuerlichen Rekordlauf des Dow Jones Industrial außerdem als "starkes technisches Signal", das mit Blick auf eine Fortsetzung der Rekordjagd an der Wall Street zuversichtlich stimme./ck/jha/

