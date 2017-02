Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Der entscheidende Impuls für den deutschen Aktienmarkt kam Donnerstagnachmittag von der Wall Street. Dort stiegen der Dow-Jones-Index, der S&P-500 wie auch die Technologiebörse Nasdaq auf Allzeithochs. "Die Liquidität sucht nach Anlagemöglichkeiten", so ein Marktteilnehmer. Die Bewertungen der Unternehmen seien in Europa, verglichen mit der Wall Street, im Mittel niedriger. Der DAX schloss 0,9 Prozent höher bei 11.643 Punkten. Nur vier DAX-Werte schlossen im Minus.

Verkaufswelle schwappt über Hamburger Hafenbetreiber

Im SDAX brach die Aktie des Hamburger Hafenbetreibers HHLA ein. Das Bundesverwaltungsgericht gab zwar weitgehend grünes Licht für eine erneute Vertiefung der Elbe. Das Gericht stellte allerdings Mängel am Planfeststellungsbeschluss fest und fordert Nachbesserungen. Folglich kann die Vertiefung vorerst nicht beginnen. Schiffe mit einem größeren Tiefgang können damit den Hafen in Hamburg weiter nicht ansteuern. Die HHLA-Aktie brach um 11,4 Prozent ein.

Infineon unter Druck

Den größten Verlierer im DAX stellte Infineon mit einem Minus von 2,4 Prozent. Das Unternehmen droht mit der 850 Millionen Dollar teuren Übernahme des US-Unternehmens Wolfspeed am politischen Widerstand in den USA zu scheitern. Sollte die Übernahme von Wolfspeed platzen, wäre dies den Analysten der DZ Bank zufolge als Rückschlag für Infineon zu werten. Die Akquisition würde die Münchener als führenden Anbieter von Hochfrequenz-Leistungsbauelementen für Märkte wie Elektromobilität, erneuerbare Energien und Mobilfunkinfrastruktur stärken.

Commerzbank und Thyssenkrupp liefern enttäuschende Zahlen

Commerzbank gaben um 1,8 Prozent nach. Zwar liegt die Kernkapitalquote der Bank am oberen Ende der Erwartungen. Doch die operative Gewinnentwicklung habe enttäuscht, hieß es im Handel. Auch die Zahlen von Thyssenkrupp kamen an der Börse nicht gut an, die Aktie verlor 0,9 Prozent. Der Konzern hat zwar mehr umgesetzt als erwartet und den Ausblick auf den operativen Gewinn bestätigt, der freie Cashflow entwickelte sich aber schwach. Im TecDAX haussierten Siltronic um 13 Prozent und notierten mit 54,78 Euro auf Allzeithoch.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 109,6 (Vortag: 97,8) Millionen Aktien im Wert von rund 3,49 (Vortag: 3,43) Milliarden Euro. Es gab 25 Kursgewinner, 4 -verlierer und 1 unveränderte Aktien.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.642,86 +0,86% +1,41% DAX-Future 11.633,00 +0,79% +1,64% XDAX 11.636,31 +0,66% +1,65% MDAX 22.856,31 +0,65% +3,01% TecDAX 1.856,98 +0,74% +2,50% SDAX 9.718,84 -0,31% +2,09% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 164,14 -23 ===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/raz

(END) Dow Jones Newswires

February 09, 2017 11:56 ET (16:56 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.