Frankfurt/Oder (ots) - Die "Märkische Oderzeitung" aus Frankfurt(Oder) sendet Ihnen vorab eine Meldung aus der Freitagausgabe. Bei Verwendung bitten wir um eine Quellenangabe.



Frankfurt(Oder) (MOZ) Das Brandenburger Vorhaben, an der Universität Stettin gezielt polnische Lehramtsstudenten für den hiesigen Arbeitsmarkt zu gewinnen, hat im Nachbarland Kritik ausgelöst. "Polnische Lehrer sollen die deutschen Schulen retten", titelte das Magazin "Newsweek Polska" dazu jetzt einen Bericht. Darin heißt es, dass polnische Lehrer auch wegen der Flüchtlingskrise in Deutschland gebraucht würden. "Aber wer unterrichtet dann in Polen? Vielleicht Flüchtlinge aus der Ukraine?", fragen einige der Internet-Kommentatoren.



Brandenburgs Bildungsstaatssekretär Thomas Drescher hatte kürzlich bei Gesprächen mit der Universitätsleitung in Stettin vereinbart, dass dortige Lehramtsstudenten zunächst die Möglichkeit zu Praktika an Brandenburger Schulen erhalten sollen. Die Vertreter der Uni hatten dies "als Bestandteil der Internationalisierung des Studiums" begrüßt.



OTS: Märkische Oderzeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/55506 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_55506.rss2



Pressekontakt: Märkische Oderzeitung CvD Telefon: 0335/5530 563 cvd@moz.de