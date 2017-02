Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Donnerstag mit festeren Kursen auf breiter Front aus der Sitzung gegangen und hat damit nach dem verhaltenen Start in die Woche zum dritten Mal in Folge zugelegt. Die Stimmung habe sich angesichts solider Konjunkturdaten in den vergangenen Tagen zwar wieder etwas verbessert, ...

