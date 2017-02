CINCINNATI, Feb. 08, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bioline, The PCR Company, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Meridian Bioscience, Inc. (NASDAQ:VIVO) gab heute die Erweiterung ihres Produktportfolios JetSeq DNA Library Preparation zur Probenvorbereitung für die Sequenzierung der nächsten Generation (NGS) bekannt.

Die neuen JetSeq DNA Library Preparation-Kits wurden in Zusammenarbeit mit Oxford Gene Technology (OGT) entwickelt. Voroptimierte Puffer gewährleisten maximale Reaktionseffizienz und höchste Konversionsraten und ermöglichen die Vorbereitung sequenzierfähiger, adapterligierter DNA von höchster Qualität für die NGS-Sequenzierer von Illumina. Eine Kombination aus Endreparatur und A-Tailing, gefolgt von der direkten Ligation der vom Kunden gestellten Adapter, reduziert Reinigungsschritte und Personalaufwand. Die deutlich höhere Ausbeute und die hohe Qualität der sequenzierungsbereiten Bibliotheken senkt die erforderliche Menge an DNA. Die neuen Kits werden für die PCR-Amplifikation bei geringem Ausgangsmaterial mit Polymerase angeboten. Für Anwendungen bei denen das Ausgangsmaterial nicht begrenzt ist sind PCR-freie Kits erhältlich.

Marco Calzavara, President von Bioline sagte dazu: "Die neuen JetSeq DNA Library Preparation-Kits ergänzen das JetSeq-Kit, das wir vor gut einem Jahr eingeführt haben, und bringen Bioline auf dem NGS-Markt weiter voran. Die Kits, die auf unserer umfassenden Erfahrung in der Produktion hocheffizienter Enzyme und Pufferformulierungen basieren, erweitern die Möglichkeiten unserer Kunden für die Bibliotheksvorbereitung in diesem sehr schnelllebigen Bereich und lassen sie auch die anspruchsvollsten Proben zuversichtlich in Angriff nehmen."

Richard L. Eberly, President, Chief Commercial Officer, erklärte: "Wir freuen uns über die Einführung der neuen JetSeq DNA Library Preparation-Kits. Damit stärken wir unser Portfolio und erweitern die Auswahlmöglichkeiten für unsere Kunden aus den Biowissenschaften. Die Kits ermöglichen eine schnellere Vorbereitung, verkürzen die Zeit, bis Ergebnisse vorliegen, und erhöhen den Durchsatz. Die Entwicklung der JetSeq-Familie stellt nicht nur unser Engagement für die weitere Entwicklung und den Ausbau der Bioline-Produkte unter Beweis, sie ist auch ein Zeichen der Verpflichtung unseren Kunden gegenüber, denen wir eine größere Auswahl dieser hochwertigen Reagenzien zur Verfügung stellen möchten."

Über Meridian Bioscience, Inc.

Meridian ist ein vollintegriertes Biowissenschaften-Unternehmen, das eine breite Palette von innovativen diagnostischen Testkits, seltenen Reagenzien, biologischen Spezialwirkstoffen und Komponenten entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt. Unsere diagnostischen Tests verwenden eine Vielzahl von Verfahren und bieten Genauigkeit, Einfachheit und Schnelligkeit bei der frühzeitigen Diagnose und Behandlung von häufigen Erkrankungen, wie z. B. Infektionen und Bleivergiftungen. Die Diagnoseprodukte von Meridian werden außerhalb des menschlichen Körpers verwendet und erfordern nur wenige oder keine speziellen Geräte. Die Diagnoseprodukte des Unternehmens werden entwickelt, um das Wohlbefinden des Patienten zu verbessern und gleichzeitig die Gesamtkosten der Gesundheitspflege zu reduzieren. Meridian hat starke Marktstellungen in den Bereichen der gastrointestinalen Infektionen und Infektionen der oberen Atemwege sowie bei Tests, die die Bleikonzentration im Blut messen. Darüber hinaus bietet Meridian seltene Reagenzien, spezielle Biologika und Komponenten an, die von Biowissenschafts- und agro-biotechnologischen Organisationen in der Forschung und von Unternehmen als Komponenten bei der Herstellung von Diagnostika verwendet werden. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte und Technologien an Krankenhäuser, Referenzlaboratorien, Forschungszentren, Diagnostikhersteller und agro-biotechnologische Unternehmen in mehr als 70 Ländern weltweit. Die Aktien des Unternehmens werden an der NASDAQ Global Select Market gehandelt (Symbol: VIVO). Die Website von Meridian ist www.meridianbioscience.com (http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2F%2Fwww.meridianbioscience.com&esheet=50874826&newsitemid=20140528006196&lan=en-US&anchor=www.meridianbioscience.com&index=1&md5=9d7530cd72c9cafcaeb68685906a1a9e).

Ergänzende Informationen:

Weitere Informationen über Bioline finden Sie unter http://www.bioline.com (http://www.bioline.com/).

KONTAKT:

Richard L. Eberly

President, Chief Commercial Officer

Meridian Bioscience, Inc.

Telefon: 513.271.3700

Rick.eberly@meridianbioscience.com

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Meridian Bioscience, Inc. via Globenewswire