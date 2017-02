ZRG Partners, ein wachstumsstarkes, weltweit führendes Personalvermittlungsunternehmen mit Schwerpunkt auf Führungskräften, meldet die Einstellung von Peter Gremillion als Managing Director. Er wird im Büro in Frankfurt tätig sein und zudem der Global Industrial Practice (globalen Industriepraxis) des Unternehmens angehören.

Peter bringt 13 Jahre Erfahrung im Bereich der Suche nach Führungskräften zu ZRG mit. Vor seinem Wechsel zu ZRG war Gremillion bei zwei weltweiten Boutiquefirmen mit Schwerpunkt auf dem Industrie- und Chemiesektor tätig. Bei diesen beiden Firmen arbeitete er an Projekten für vier Kontinente und leitete Projekte für höchst spezialisierte Management- und Unternehmensfunktionen. Er verfügt über ausgezeichnete Branchenkenntnisse, darunter in den Bereichen Öl und Gas, Grundchemikalien, Spezialchemikalien, Lebensmittelzutaten, pharmazeutische Inhaltsstoffe, Farben, Verpackung und den Dienstleistern für Hersteller dieser Produkte. Peter Gremillion bringt zudem eine echte Leidenschaft für erneuerbare und biobasierte Materialien mit, die nachhaltige Produktportfolios und -lösungen schaffen werden.

Larry Hartmann, CEO von ZRG, erklärte: "Peter ist ein einzigartiger Partner, da er lange Zeit in Deutschland und den Vereinigten Staaten verbracht hat. Seine Fähigkeit, weltweiten Kunden beim Einstellungsprozess zu helfen und dabei kulturelle und regionale Feinheiten zu verstehen, macht ihn zu einem wertvollen Partner für die Kunden."

Peter Gremillion kommentierte: "Der europäische Markt verlangt nach den Daten und Analysen bei Einstellverfahren, die ZRG anbietet. Der proprietäre Z-Score-Prozess des Unternehmens bietet beispiellose Einblicke beim Prozess der Suche und Auswahl von Führungskräften. Meinen weltweiten Kunden zu helfen, die optimale Einstellungsentscheidung mithilfe der Methoden und Werkzeuge von ZRG zu treffen, wird ein spannendes neues Kapitel in meiner Karriere sein."

