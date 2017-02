FRANKFURT (Dow Jones)--Der italienische Energiekonzern Enel hat das Ergebnis auf Basis des berichteten EBITDA bei rückläufigen Umsätzen im vergangenen Jahr stabil gehalten. Der Umsatz ging in Folge geringerer Erlöse im Stromgeschäft, dem Verkauf von Slovenske Elektrarne und ungünstiger Wechselkurse vor allem in Lateinamerika um 6,7 Prozent auf 70,6 Milliarden Euro zurück. Das berichtete EBITDA stagnierte bei 15,3 Milliarden Euro. Dagegen legte das nachhaltige EBITDA dank verbesserter Margen leicht um 1,3 Prozent auf 15,2 Milliarden Euro zu.

Die Nettoverschuldung war mit 37,6 Milliarden Euro Ende 2016 nahezu unverändert zum Vorjahr. Die Landesbank Baden-Württemberg verwies in einer Research Note allerdings darauf, dass Enel mit 37,2 Milliarden Euro eine etwas geringere Verschuldung in Aussicht gestellt hatte. Aufgrund der Aufwertung von Pfund und Dollar in den vergangenen Monaten sei diese Prognose jedoch nicht zu halten gewesen. Ertragsseitig habe Enel die eigene Guidance und die Markterwartungen dagegen leicht übertreffen können.

February 09, 2017 12:07 ET (17:07 GMT)

