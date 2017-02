NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street geht am Donnerstag auf Rekordkurs. Die drei wichtigsten Leitindizes haben neue Allzeithochs erreicht. Vor allem die Gewinne bei Energie- und Finanzwerten führen die Indizes nach oben. In jüngster Zeit war die vom neuen US-Präsidenten ausgelöste "Trump-Rally" etwas ins Stocken geraten, nun scheint wieder der Optimismus zu siegen. Der Dow-Jones-Index gewinnt 0,7 Prozent auf 20.192 Punkte, der S&P-500 steigt um 0,6 Prozent, der Nasdaq-Composite um 0,7 Prozent.

Chief Investment Officer Bob Browne von Northern Trust verweist auf die Volatilität, die die neue US-Regierung ausgelöst habe. "Aber wir denken, dass der Faktor pro Wachstum, den die Administration betont, der dominierende sein wird", so Browne. Marktanalyst Craig Erlam von Oanda betont eher die Zurückhaltung: "Alles in allem beobachten wir eine gehörige Portion Vorsicht im Markt, die wahrscheinlich den hohen politischen Risiken und der Unvorhersehbarkeit der Politik von US-Präsident Donald Trump in den ersten Tagen seiner Amtszeit geschuldet ist", sagt Marktanalyst Craig Erlam von Oanda. Da kann selbst die positiv verlaufende Berichtssaison der Unternehmen kaum für Bewegung sorgen.

Arbeitsmarktdaten setzen positiven Akzent

Positive wöchentliche US-Arbeitsmarktdaten passen in die freundliche Stimmung, nachdem bereits der überzeugende Arbeitsmarktbericht für Januar am vergangenen Freitag von Anlegern euphorisch aufgenommen worden war. In den USA sind in der Woche erneut weniger Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt worden. Volkswirte hatten dagegen einen leichten Anstieg vorhergesagt.

Twitter stürzen ab

Unter den Einzelaktien stürzen die Titel des Kurznachrichtendienstes Twitter um 10,3 Prozent ab. Zwar ist der US-Präsident ein fleißiger Nutzer des Dienstes, doch operativ hat dieser Umstand dem Unternehmen offenbar nicht geholfen. Die Gesellschaft ist im vierten Quartal tiefer in die roten Zahlen gerutscht, während sich das Umsatzwachstum weiter verlangsamt hat. Das Unternehmen buchte den Großteil der Belastungen im Zusammenhang mit seiner Restrukturierung im Schlussquartal 2016.

Coca-Cola hat im vierten Quartal 2016 weniger verdient und umgesetzt als vor einem Jahr. Der Nettogewinn brach um 56 Prozent ein. Auf bereinigter Basis traf der Getränkekonzern punktgenau die Prognose der Analysten. Seit geraumer Zeit fokussiert sich Coca-Cola verstärkt auf das profitablere Geschäft mit Konzentrat und trennt sich von Abfüllfirmen. Die Aktie sinkt um 2,1 Prozent.

Viacom verteuern sich um 3,7 Prozent. Zwar hatte der Medienkonzern im vergangenen Quartal einen Gewinnrückgang zu erleiden, doch die künftige Fokussierung auf sechs Kanalmarken statt bislang über zwei Dutzend überzeugt die Anleger.

Gold legt nochmals zu

Der Goldpreis pendelt zwischen kleinen Auf- und Abschlägen. Aktuell fällt die Feinunze um 0,6 Prozent auf 1.233 Dollar. Mit den kräftigen Gewinnen am Aktienmarkt wird Gold wieder verkauft. Im Handel ist aber zu vernehmen, dass Investoren mit großer Sorge auf das Gipfeltreffen zwischen dem japanischen Ministerpräsident Shinzo Abe und US-Präsident Donald Trump am Freitag in Washington blickten. Denn dort könnte Trump ein weiteres Kapitel seiner Abschottungspolitik aufschlagen. Diese Befürchtung könnte Gold wieder stützen, heißt es.

An Rentenmarkt fallen die Notierungen, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen steigt um 4 Basispunkte auf 2,38 Prozent. Am Devisenmarkt gibt der Euro etwas nach und fällt auf 1,0658 Dollar nach einem Wechselkurs des Vorabends von 1,0696. Im Devisenhandel ist zu vernehmen, dass sich die politischen Risiken zu beiden Seiten des Atlantiks in etwa die Waage hielten. Auf der einen Seite die Abschottungspolitik Trumps, auf der anderen Seite die Sorgen um die Wahlen in Frankreich, die Schuldenkrise in Griechenland und der Brexit.

Die Erdölpreise werden noch immer von der Hoffnung auf eine steigende Kraftstoffnachfrage getrieben, nachdem die Benzinvorräte am Vortag in den USA entgegen den Erwartungen gesunken waren. US-Leichtöl der Sorte WTI verteuert sich um 1,1 Prozent auf 52,90 Dollar, die global gehandelte Sorte Brent um 0,7 Prozent auf 55,50 Dollar.

