Baader Bank agierte erfolgreich als Joint Bookrunner bei der Veräußerung der von den MIG Fonds gehaltenen Beteiligungen am Biotech-Unternehmen Brain AG

Unter Mitwirkung der Baader Bank als Joint Bookrunner platzierten die MIG Fonds erfolgreich sämtliche an der Brain Biotechnology Research and Information Network AG gehaltenen Anteile. Die 2.528.389 Aktien wurden im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens an institutionelle Anleger innerhalb weniger Stunden platziert.

Auf Basis der mehrfach überzeichneten Transaktion konnte der Streubesitzanteil an der Brain AG von zuvor 22 % auf 37 % erhöht werden. Die Transaktion stieß bei institutionellen Investoren aus Deutschland, Großbritannien, der Schweiz und Frankreich auf eine hohe Nachfrage.

Die als VC-Investor im Bio- und Medtech-Sektor agierenden MIG Fonds waren seit dem Jahr 2006 mit mehreren ihrer Fonds an der Gesellschaft beteiligt und begleiteten im Februar 2016 die Brain AG erfolgreich an die Börse.

Kontakt Florian E. Schopf T+49 89 5150 1013 Susanne Stickler T +49 89 5150 1879

Sprache: Deutsch Unternehmen: Baader Bank AG Weihenstephaner Str. 4 85716 Unterschleißheim Deutschland Telefon: +49 89 5150 1013 Fax: +49 89 5150 29 1880

E-Mail: communications@baaderbank.de

Internet: www.baaderbank.de ISIN: DE0005088108 WKN: 508810

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market in Frankfurt

