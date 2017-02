Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Fraktionschef der Sozialisten im EU-Parlament, Gianni Pittella, hat die jüngsten Äußerungen von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) zu Griechenland scharf kritisiert. "Wie immer versucht Schäuble, Griechenland zu destabilisieren, um in der deutschen Innenpolitik zu punkten", sagte der Italiener Pittella dem Tagesspiegel. "Dies ist unverantwortlich und gefährlich - gerade vor dem Hintergrund von Trumps Verbalattacken auf Europa."

Schäuble hatte Griechenland am Mittwochabend in der ARD-Sendung "Maischberger" zu einer Erfüllung seiner Reformzusagen gedrängt und das Land gewarnt, sonst müsse es die Eurozone verlassen. "Die sind nicht über den Berg, deswegen muss der Druck auf Griechenland aufrechterhalten bleiben, die Reformen zu machen und wettbewerbsfähig zu sein", sagte Schäuble. "Sonst können sie nicht in der Währungsunion bleiben." Ergriffen die Griechen nicht die geforderten Reformen, "dann müssten sie den anderen Weg gehen", meinte er. "Das ist eine Entscheidung, die trifft Griechenland."

Die Auszahlung weiterer Finanzmittel aus dem laufenden Hilfsprogramm ist derzeit nicht möglich, weil Athens Geldgeber bei einer Überprüfung noch nicht mit den Reformfortschritten des Landes zufrieden sind. Ein erfolgreicher Abschluss der Überprüfung ist auch entscheidend für eine Beteiligung des Internationalen Währungsfonds (IWF) an dem Programm, auf der Berlin weiter besteht.

Die europäischen Institutionen und der IWF gehen von unterschiedlichen Berechnungen für die Entwicklung des griechischen Überschusses aus. Anders als die Europäer fordert der Währungsfonds weitere Maßnahmen und hat unter anderem Schuldenerleichterungen verlangt. Die Bundesregierung mahnt Athen deshalb dazu, als Kompromiss einen "Vorratsbeschluss" für möglicherweise nötige weitere Maßnahmen zu treffen und seine bereits zugesagten Reformen zu erfüllen. Griechenland braucht spätestens im Sommer frisches Geld, weil dann mehrere größere Rückzahlungen fällig sind.

February 09, 2017

