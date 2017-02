Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Frauenthal -0,27% auf 14,9, davor 4 Tage im Plus (4,48% Zuwachs von 14,3 auf 14,94), RBI +6,2% auf 21,595, davor 4 Tage im Minus (-4,42% Verlust von 21,27 auf 20,34), Silber Philharmoniker 1/1 -0,18% auf 22,27, davor 3 Tage im Plus (2,81% Zuwachs von 21,7 auf 22,31), Silberbarren (1000g) -0,16% auf 699,5, davor 3 Tage im Plus (2,86% Zuwachs von 681,1 auf 700,6), VIG +0,31% auf 22,52, davor 3 Tage im Minus (-2,24% Verlust von 22,96 auf 22,45), RHI +0,92% auf 22,92, davor 3 Tage im Minus (-3,36% Verlust von 23,5 auf 22,71). Folgende Titel hatten ihr bestes Ergebnis ytd beim Geld-Umsatz: Lenzing (bester), ATX Folgende Veränderungen im ytd-Ranking: Erste Group (2 Plätze gutgemacht, von 9 auf 7); dazu, voestalpine (-2, von 7 auf 9), RHI (+1,...

