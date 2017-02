Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

AKTIENMÄRKTE (18.30 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.277,79 +1,23% -0,39% Stoxx50 3.040,20 +1,04% +0,98% DAX 11.642,86 +0,86% +1,41% FTSE 7.229,50 +0,57% +1,21% CAC 4.826,24 +1,25% -0,74% DJIA 20.181,01 +0,63% +2,12% S&P-500 2.307,36 +0,55% +3,06% Nasdaq-Comp. 5.714,99 +0,57% +6,17% Nasdaq-100 5.213,50 +0,33% +7,19% Nikkei-225 18.907,67 -0,53% -1,08% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 164,17 -20

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,04 52,34 +1,3% 0,70 -3,0% Brent/ICE 55,64 55,12 +0,9% 0,52 -3,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.232,95 1.241,36 -0,7% -8,42 +7,1% Silber (Spot) 17,70 17,78 -0,4% -0,08 +11,1% Platin (Spot) 1.018,80 1.016,25 +0,3% +2,55 +12,8% Kupfer-Future 2,65 2,67 -0,6% -0,02 +5,8%

FINANZMARKT USA

Die Wall Street geht auf Rekordkurs. Die drei wichtigsten Leitindizes haben neue Allzeithochs erreicht. Vor allem die Gewinne bei Energie- und Finanzwerten führen die Indizes nach oben. In jüngster Zeit war die vom neuen US-Präsidenten ausgelöste "Trump-Rally" etwas ins Stocken geraten, nun scheint wieder der Optimismus zu siegen. Positive wöchentliche US-Arbeitsmarktdaten passen in die freundliche Stimmung. In den USA sind in der Woche erneut weniger Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt worden. Unter den Einzelaktien stürzen Twitter um 10,3 Prozent ab. Die Gesellschaft ist im vierten Quartal tiefer in die roten Zahlen gerutscht, während sich das Umsatzwachstum weiter verlangsamt hat. Coca-Cola hat im vierten Quartal 2016 weniger verdient und umgesetzt als vor einem Jahr. Die Aktie sinkt um 2,1 Prozent. Viacom verteuern sich um 3,7 Prozent. Zwar hatte der Medienkonzern im vergangenen Quartal einen Gewinnrückgang zu erleiden. Doch die künftige Fokussierung auf sechs Kanalmarken statt bislang über zwei Dutzend überzeugt die Anleger.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

22:20 US/News Corp Ltd, Ergebnis 2Q

FINANZMÄRKTE EUROPA

Mit der erneuten Rekordjagd an der Wall Street setzten sich auch in Europa die grünen Vorzeichen durch. Neben der laufenden Berichtssaison gab es eine ganze Reihe kursbewegender Nachrichten. Die Aktie des Hamburger Hafenbetreibers HHLA brach um 11,4 Prozent ein. Das Bundesverwaltungsgericht hatte zwar weitgehend grünes Licht für eine erneute Vertiefung der Elbe gegeben. Das Gericht sah allerdings Mängel am Planfeststellungsbeschluss. Den größten Verlierer im DAX stellte mit einem Minus von 2,4 Prozent Infineon. Das Unternehmen droht mit der 850 Millionen Dollar teuren Übernahme des US-Unternehmens Wolfspeed am politischen Widerstand in den USA zu scheitern. Die Geschäftszahlen der Societe Generale für das vierte Quartal fielen besser als erwartet aus, der Kurs stieg um 2,3 Prozent. Commerzbank gaben dagegen um 1,8 Prozent nach. Die operative Gewinnentwicklung habe enttäuscht, hieß es im Handel. Die Zahlen der Unicredit lieferten nichts Überraschendes, die Aktie schloss 1,4 Prozent im Plus. Der Bankenindex im Stoxx gewann 1,2 Prozent. Die Zahlen von Thyssenkrupp kamen an der Börse nicht gut an, die Aktie verlor 0,9 Prozent. Eutelsat erwischte mit guten Geschäftszahlen und einem angehobenen Ausblick einige Marktteilnehmer auf dem falschen Fuß. Für die Aktie ging es um 8,2 Prozent nach oben. Die Aktie von Yara schwächelte nach Quartalszahlen deutlich und verlor 6,7 Prozent. Sanofi stiegen um 4,6 Prozent, nachdem ein US-Berufungsgericht eine Einstweilige Verfügung gegen den Verkauf des Cholesterol-Hemmers Praluent aufhob.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:39 Mi, 17:47 % YTD EUR/USD 1,0660 -0,14% 1,0675 1,0703 +1,4% EUR/JPY 120,6404 +0,68% 119,8225 119,62 -1,7% EUR/CHF 1,0671 +0,29% 1,0641 1,0637 -0,4% EUR/GBP 0,8513 -0,20% 0,8533 1,1708 -0,1% USD/JPY 113,17 +0,82% 112,25 111,78 -3,2% GBP/USD 1,2524 +0,10% 1,2511 1,2532 +1,5%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den Aktienmärkten in Ostasien und Australien gab es am Donnerstag keine frischen Impulse. Zum Handelsende hat sich dann eine verhalten positive Tendenz durchgesetzt. Nach in engen Grenzen uneinheitlichen US-Vorgaben sprachen Händler weiter von einer abwartenden Haltung und einem sehr dünnen Geschäft in Asien. Möglicherweise sorgten die am Freitag anstehenden Außenhandelsdaten aus China für eine Belebung, hieß es. Der Nikkei-225 gab die Vortagesgewinne wieder ab und profitierte auch nicht davon, dass der Dollar zum Yen gegenüber dem US-Handel etwas zulegte. Im Handel war zu vernehmen, dass Investoren mit Sorge auf das Gipfeltreffen zwischen Ministerpräsident Shinzo Abe und US-Präsident Donald Trump am Freitag in Washington blickten. Denn dort könnten für Japan unliebsame Forderungen gestellt werden, daher seien Aktien im Vorfeld veräußert worden. In Schanghai und Hongkong ging es dagegen weiter nach. Der australische S&P/ASX-200 schloss dagegen in der Nähe eines Zweiwochenhochs. In Taipeh auf Taiwan kletterte der Taiex auf ein frisches 20-Monatshoch - entgegen der sonstigen Trends bei hohen Umsätzen. Sollte das Gewicht taiwanscher Aktien am Freitag bei der Neuausrichtung des MSCI nicht geschmälert werden, könnten Titel aus Taiwan weiter zulegen. Verkauft wurden in Tokio Aktien exportsensibler Sektoren. Honda verloren 2 Prozent, der Kurs des Subaru-Bauers Fuji Heavy Industries kam sogar um 3,7 Prozent zurück.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Neuer Linde-Chef will bei Fusion mit Praxair aufs Tempo drücken

Der seit Dezember 2016 amtierende Vorstandvorsitzende des Gaseanbieters Linde, Aldo Belloni, will die Milliardenfusion mit dem US-Konkurrenten Praxair möglichst schnell unter Dach und Fach bringen. "Es ist derzeit sicher nicht leicht vorstellbar, sich mit den USA enger zu verbinden", sagte Belloni der Süddeutschen Zeitung mit Blick auf die neue US-Administration unter US-Präsident Donald Trump.

Lufthansa startet mit Passagierwachstum ins neue Jahr

Die Airlines der Deutschen Lufthansa haben im Januar 2017 rund 7,9 Millionen Fluggäste befördert. Dies entsprach einer Steigerung von 12,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, teilte die Fluglinie mit. Die angeboten Sitzkilometer erhöhten sich um 9,9 Prozent und der Absatz legte um 10,5 Prozent zu.

Linke wollen Piëch vor Untersuchungsausschuss verhören

Nach den Vorwürfen des Ex-Aufsichtsratsvorsitzenden Ferdinand Piëch, wonach mehrere Aufseher-Kollegen schon frühzeitig von Abgasmanipulationen bei VW wussten, wollen die Linken Piëch in den Untersuchungsausschuss des Bundestages zitieren. "Wenn mit so viel Dreck geworfen wird, ist der Wolfsburger Sumpf wohl noch tiefer als bisher angenommen", erklärte der Ausschussvorsitzende und Linken-Politiker Herbert Behrens. Da Piëch im Zentrum der aktuellen Auseinandersetzung stehe, könne er sich auf eine Vorladung gefasst machen.

Unternehmerfamilie Hastor erlangt Mehrheit im Alno-Aufsichtsrat

Die bosnische Unternehmerfamilie Hastor hat sich die Stimmmehrheit im Kontrollgremium des Küchenherstellers Alno gesichert. Wie die Alno AG mitteilte, hat Aufsichtsratsmitglied Henning Giesecke sein Amt in der heutigen Aufsichtsratssitzung niedergelegt. An seine Stelle soll nach Vorstellung des Industriellen-Clan Alexander Gerstung treten.

Arbeiter der weltgrößten Kupfermine starten "langen und harten" Streik

In der größten Kupfermine der Welt in Chile sind die Arbeiter in den Ausstand getreten. "Der Streik hat begonnen, die erste Schicht ist nicht zur Arbeit erschienen", sagte Gewerkschaftssprecher Carlos Allendes der Nachrichtenagentur AFP. In der Escondida-Mine des britisch-australischen Konzerns BHP-Billiton arbeiten rund 2.500 Menschen; 99 Prozent hatten nach dem Scheitern von Tarifverhandlungen für den Streik votiert.

Cancom knackt beim Umsatz erstmals die Milliarden-Marke

Der IT-Dienstleister Cancom hat im vergangenen Jahr beim Umsatz erstmals die Schwelle von einer Milliarde Euro überschritten. Demnach legten die Erlöse um 9,6 Prozent auf 1,023 Milliarden Euro zu. Zu dem Wachstum steuerten beide Segmente - IT Solutions und Cloud Solutions - bei. Cancom profitiere dabei von Investitionen in den IT-Betrieb und zunehmenden Digitalisierungsbemühungen der Unternehmen, erklärte der Vorstand des TecDAX-Konzerns.

Villeroy & Boch meldet erfolgreiches 2016 und will stark wachsen

Der Keramikhersteller Villeroy & Boch hat im vergangenen Jahr seinen Umsatz mäßig und seinen Gewinn deutlich gesteigert. Positiv machte sich unter anderem ein starkes Chinageschäft bemerkbar. Der Vorstand peilt vor diesem Hintergrund auch für das laufende Jahr einen überproportionalen Zuwachs beim EBIT an. 2016 legte der Umsatz des Konzerns aus dem saarländischen Mettlach um 3,3 Prozent bei konstanten Wechselkursen zu.

Restrukturierung lastet auf Coca-Cola - Prognosen erfüllt

Der Getränkekonzern Coca-Cola hat im vierten Quartal 2016 weniger verdient und umgesetzt als vor einem Jahr. Der Nettogewinn brach um 56 Prozent auf 550 Millionen US-Dollar ein. Der Gewinn je Aktie ging auf 13 von 28 Cent im Vorjahr zurück. Bereinigt um Sonderposten verdiente Coca-Cola 37 Cent und traf damit punktgenau die Prognose der Analysten.

KKR verdient dank Investmenterträgen mehr

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 09, 2017 12:30 ET (17:30 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.