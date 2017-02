Von Markus Fugmann

Donald Trump hat den US-Märkten heute ein großes Versprechen gegeben bei einem Treffen mit CEOs amerikanischer Fluggesellschaften: in den nächsten Wochen will er "phänomenale" Steuerpläne verkünden, daraufhin erreichen die US-Indizes neue Allzeithochs. Vor allem will er offenkundig auch eines: indirekte staatliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...