Mannheimer Morgen über den neuen Vorstandschef von Heideldruck Überschrift: Nur ein erster Schritt Es ist nichts Ungewöhnliches, dass neue Chefs zunächst die Organisation eines Unternehmens umkrempeln, neue Strukturen einziehen und das alles mit rosigen Aussichten für die Zukunft verbinden. Alles wird schneller, flexibler, produktiver und natürlich profitabler. Das hat auch der neue Heideldruck-Chef Rainer Hundsdörfer gestern bei seinem ersten öffentlichen Auftritt nach der Amtsübernahme im November vergangenen Jahres angekündigt. Leider blieb Hundsdörfer unkonkret, wo die Reise hingehen soll. Heideldruck soll ein âEURzdigitales Unternehmen' werden. Aha. Das ist seit einiger Zeit von Firmen aus so ziemlich jeder Branche zu hören. Und auch die Aussage, den Kunden stärker in den Mittelpunkt zu stellen, ist keine neue Erkenntnis. Fragt sich nur, wo der bisher bei den Heidelbergern stand. Die Börse nahm Hundsdörfers Ankündigungen gestern wenig begeistert hin. Der Aktienkurs ging im Handelsverlauf zurück. Bis die Heidelberger Landschaften wieder aufblühen, dürfte es noch eine Weile dauern. Die Voraussetzungen sind jedoch nicht so schlecht. Weltweit steigt das Druckvolumen. Die Richtung Digitalisierung gab Hundsdörfer vor, und die stimmt. Da muss aber nach dem ersten Schritt von gestern noch mehr kommen und konsequenter gehandelt werden. Die nächste Gelegenheit zu überzeugen sollte Hundsdörfer bei der Bilanzvorlage im Juni besser nutzen.

