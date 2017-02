Konsolidierung im Breakbulk- und Projektcargobereich - Rickmers Gruppe verkauft Geschäftsbetrieb der Rickmers-Linie an ZEABORN

09.02.2017 / 19:07 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

9. Februar 2017 Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

Konsolidierung im Breakbulk- und Projektcargobereich

Rickmers Gruppe verkauft Geschäftsbetrieb der Rickmers-Linie an ZEABORN

Die Rickmers-Linie GmbH & Cie. KG und die MCC Marine Consulting & Contracting GmbH & Cie. KG, die jeweils zu 100% von der Rickmers Holding AG gehalten werden, haben am 7. Februar 2017 als Verkäufer eine Vereinbarung mit der ZEABORN Chartering GmbH & Co. KG als Käufer über den Verkauf ihres jeweiligen Geschäftsbetriebes geschlossen. Der Vollzug der Transaktion stand unter dem Vorbehalt der Zustimmung der finanzierenden Banken der Rickmers Gruppe und steht weiterhin unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Freigabe.

Der Verkauf umfasst den gesamten Geschäftsbetrieb der Rickmers-Linie GmbH & Cie. KG als Liniencarrier und den gesamten Geschäftsbetrieb der MCC Marine Consulting & Contracting GmbH & Cie. KG, die mit dem Einkauf von Bunker und mit Chartering Brokerage für das Segment befasst ist. Dazu gehören das Personal, die Vermögensgegenstände, darunter Tochtergesellschaften und Niederlassungen der Rickmers-Linie GmbH & Cie. KG, sowie Vertragsverhältnisse. Die im Juli 2016 durch die Rickmers-Linie GmbH & Cie. KG erworbene NPC Projects A/S ist ebenfalls von der Transaktion umfasst. Der Käufer ist berechtigt, die Marken "Rickmers-Linie" bzw. "Rickmers-Line" weiterzuführen, jedoch ausschließlich im Rahmen des übernommenen Geschäfts. Für die Übernahme leisten die Verkäufer beim Closing eine Ausgleichszahlung im einstelligen EUR-Millionenbetrag. Über die Details der Kaufpreisberechnung ist Stillschweigen vereinbart.

Der Verkauf des Geschäftsbereichs Rickmers-Linie hat keine Auswirkungen auf das Personal, die Routen und die langfristig gecharterte Tonnage der Rickmers-Linie. Die Mitarbeiter des Segments werden auch vorerst weiterhin im von der Rickmers-Gruppe genutzten Gebäude in Neumühlen, Hamburg, ansässig bleiben. Im Rahmen der vorgenannten Transaktion wird Herr Bertram R.C. Rickmers über eine privat von ihm gehaltene Gesellschaft als Minderheitsgesellschafter an der ZEABORN Chartering GmbH & Co. KG beteiligt sein.

Die Rickmers Gruppe konzentriert sich künftig auf die Aktivitäten der Segmente Maritime Assets und Maritime Services.

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Über die Rickmers Gruppe Die Rickmers Gruppe ist ein internationaler Anbieter von Dienstleistungen im Bereich des Seeverkehrs und eine Containerschiffreederei mit erstklassigem globalem Kundenstamm. Weltweit ist sie mit ihren Hauptbüros in Hamburg und Singapur, in elf Ländern und mit mehr als 50 Vertriebsagenturen vertreten. Die Geschäftstätigkeit der Gruppe ist in drei Geschäftsbereiche unterteilt: Maritime Assets, Maritime Services und - bis zum Vollzug der Transaktion - Rickmers-Linie.

Im Geschäftsbereich Maritime Assets ist die Rickmers Gruppe als Asset Manager für ihre eigenen Schiffe und Schiffe Dritter tätig, arrangiert und koordiniert Schiffsprojekte, organisiert Finanzierungen und erwirbt, verchartert und verkauft Schiffe. Im Geschäftsbereich Maritime Services erbringt die Rickmers Gruppe Dienstleistungen im Schiffsmanagement für die eigenen Schiffe der Rickmers Gruppe und für Schiffe Dritter, zu denen technisches und operatives Management, Crewing, Neubauüberwachung, Beratungsleistungen und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Versicherungen gehören. Im Geschäftsbereich Rickmers-Linie ist die Rickmers Gruppe als Linienreederei für Stückgut, Schwergut und Projektladung tätig und bietet ergänzend zu ihren Liniendiensten auch Einzelreisen an.

Presseanfragen:

Kirchhoff Consult AG Jens Hecht T: +49 (0)40 60 91 86 0 F: +49 (0)40 60 91 86 60 E: jens.hecht@kirchhoff.de

