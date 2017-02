Beim DOW sehen wir neue Hochs und beim DAX den alten Seitwärtstrend. Ich weiss, keiner will das gerne hören und ich frage mich warum eigentlich? Ich meine warum will keiner hören, das Trump die Wirtschaft ankurbelt. Wir haben das mit den Arbeitsplätzen in den ersten 10 Tagen seiner Amtszeit gesehen und wir sehen es bei der Produktion der Fabriken, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...