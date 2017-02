9 February 2017



Pursuant to its obligations under the Transparency (Directive 2004/109/EC) Regulations 2007 ('The Regulations'), Irish Continental Group plc sets out below details of a notification received under The Regulations.



Tom Corcoran



Company Secretary



Standard Form TR-1



Standard form for notification of major holdings



+------------------------------------------------------------------------------+ |NOTIFICATION OF MAJOR HOLDINGS (to be sent to the relevant issuer and to the | |Central Bank of Ireland) | +------------------------------------------------------------------------------+



+------------------------------------------------------------------------------+ |1. Identity of the issuer or the underlying issuer of existing shares to which| |voting rights are attached: Irish Continental Group Plc | | | | | +------------------------------------------------------------------------------+ |2. Reason for the notification (please tick the appropriate box or boxes): | | | |[x] An acquisition or disposal of voting rights | | | |[ ] An acquisition or disposal of financial instruments | | | |[ ] An event changing the breakdown of voting rights | | | |[ ] Other (please specify): | | | +------------------------------------------------------------------------------+ |3. Details of person subject to the notification obligation: | | | | |Name: Ameriprise |City and country of registered office (if applicable): | |Financial, Inc. |Minneapolis, USA | | | | | | | +-------------------+----------------------------------------------------------+ |4. Full name of shareholder(s) (if different from 3.): | | | |Bank Lombard Odier & Co Ltd | | | |Securities Nominees Limited | | | |Citibank Nominees (Ireland) Limited | | | |State Street Custodial Services Ireland Limited | | | |Please note that the above entities are the nominee companies used by the | |entities listed in section 10 of this form to hold the shares in the issuer. | | | | | +------------------------------------------------------------------------------+ |5. Date on which the threshold was crossed or reached: 07/02/2017 | | | | | +------------------------------------------------------------------------------+ |6. Date on which issuer notified: 09/02/2017 | | | | | +------------------------------------------------------------------------------+ |7. Threshold(s) that is/are crossed or reached: Above 7% | | | | | +------------------------------------------------------------------------------+ |8. Total positions of person(s) subject to the notification obligation: | +------------------+-------------+----------------+-----------+----------------+ | |% of voting |% of voting | | | | |rights |rights through |Total of |Total number of | | |attached to |financial |both in % |voting rights of| | |shares (total|instruments |(9.A + 9.B)|issuer(vii) | | |of 9.A) |(total of 9.B.1 | | | | | |+ 9.B.2) | | | +------------------+-------------+----------------+-----------+----------------+ |Resulting | | | | | |situation on the | | | | | |date on which |7.019% |0% |7.019% |188,309,390 | |threshold was | | | | | |crossed or reached| | | | | +------------------+-------------+----------------+-----------+----------------+ |Position of | | | | | |previous |6.098% |0% |6.098% | | |notification (if | | | | | |applicable) | | | | | +------------------+-------------+----------------+-----------+----------------+



+------------------------------------------------------------------------------+ | | |9. Notified details of the resulting situation on the date on which the | |threshold was crossed or reached(viii): | +------------------------------------------------------------------------------+ |A: Voting rights attached to shares | +---------------+--------------------------+-----------------------------------+ |Class/type of |Number of voting |% of voting rights | |shares |rights(ix) | | |ISIN code (if +------------+ +-------------+---------------------+ |possible) | | | | | | | Direct | Indirect | Direct | Indirect | | | | | | | +---------------+------------+-------------+-------------+---------------------+ |IE00BLP58571 | |13,216,947 | |7.019% | +---------------+------------+-------------+-------------+---------------------+ | | | | | | +---------------+------------+-------------+-------------+---------------------+ | | | | | | +---------------+------------+-------------+-------------+---------------------+ |SUBTOTAL A | 13,216,947 | 7.019% | +---------------+--------------------------+-----------------------------------+



+------------------------------------------------------------------------------+ |B 1: Financial Instruments according to Regulation 17(1)(a) of the | |Regulations | +----------------+----------+--------------+-------------------------+---------+ |Type of | |Exercise/ |Number of voting rights |% of | |financial |Expiration|Conversion |that may be acquired if |voting | |instrument |date |Period |the instrument is |rights | | | | |exercised/converted. | | +----------------+----------+--------------+-------------------------+---------+ | | | | | | +----------------+----------+--------------+-------------------------+---------+ | | | | | | +----------------+----------+--------------+-------------------------+---------+ | | | | | | +----------------+----------+--------------+-------------------------+---------+ |SUBTOTAL B.1 | | | +--------------+-------------------------+---------+



+------------------------------------------------------------------------------+ |B 2: Financial Instruments with similar economic effect according to | |Regulation 17(1)(b) of the Regulations | +---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+--------+ |Type of |Expiration |Exercise/ |Physical or |Number of |% of | |financial |date |Conversion |cash |voting rights|voting | |instrument | |Period |settlement | |rights | +---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+--------+ | | | | | | | +---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+--------+ | | | | | | | +---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+--------+ | | | | | | | +---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+--------+ |SUBTOTAL B.2 | | | +-------------+-------------+--------+



+------------------------------------------------------------------------------+ |10. Information in relation to the person subject to the notification | |obligation (please tick the applicable box): | | | |[ ] Person subject to the notification obligation is not controlled by any | |natural person or legal entity and does not control any other undertaking(s) | |holding directly or indirectly an interest in the (underlying) issuer. | | | |[x ] Full chain of controlled undertakings through which the voting rights | |and/or the | |financial instruments are effectively held starting with the ultimate | |controlling natural person or legal entity: | | | | | | | | | |% of voting rights|% of voting rights |Total of both if | | |if it equals or is|through financial |it equals or is | |Name |higher than the |instruments if it |higher than the | | |notifiable |equals or is higher|notifiable | | |threshold |than the notifiable|threshold | | | |threshold | | +---------------------+------------------+-------------------+-----------------+ |Ameriprise Financial,| | | | |Inc. | | | | +---------------------+------------------+-------------------+-----------------+ |Ameriprise | | | | |International | | | | |Holdings GmbH | | | | +---------------------+------------------+-------------------+-----------------+ |Threadneedle Asset | | | | |Management Holdings | | | | |SARL | | | | +---------------------+------------------+-------------------+-----------------+ |Threadneedle Holdings| | | | |Limited | | | | +---------------------+------------------+-------------------+-----------------+ |TAM UK Holdings | | | | |Limited | | | | +---------------------+------------------+-------------------+-----------------+ |Threadneedle Asset | | | | |Management Holdings | | | | |Limited | | | | +---------------------+------------------+-------------------+-----------------+ |TC Financing Limited | | | | +---------------------+------------------+-------------------+-----------------+ |Threadneedle Asset |7.019% | |7.019% | |Management Limited | | | | +---------------------+------------------+-------------------+-----------------+



+------------------------------------------------------------------------------+ |11. In case of proxy voting: [name of the proxy holder] will cease to hold [% | |and number] voting rights as of [date] | | | | | | | | | +------------------------------------------------------------------------------+



+------------------------------------------------------------------------------+ |12. Additional information: | | | | | +------------------------------------------------------------------------------+



Done at Threadneedle Asset Management Holdings Ltd, Holbrook House, Station Road, Swindon SN1 1HH on 9(th )February 2017.



This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients. The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.



Source: Irish Continental Group plc via GlobeNewswire



BLP59W1R40



Copyright RTT News/dpa-AFX