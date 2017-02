FRANKFURT (Dow Jones)--Der Kosmetikkonzern L'Oreal hat im vergangenen Jahr mehr umgesetzt und operativ mehr verdient. Die Aktionäre sollen erneut mit einer höheren Dividende bedacht werden. CEO und Chairman Jean-Paul Agon sprach von einem weiteren guten Jahr für L'Oreal mit "signifikantem Umsatzwachstum und robusten Gewinnen". Die Erlöse legten um 2,3 Prozent auf 25,84 Milliarden Euro zu. Zu konstanten Wechselkursen betrug das Umsatzwachstum 5,1 Prozent. Zu dem Wachstum trugen alle Sparten bei.

Das Betriebsergebnis fiel mit 4,54 Milliarden um 3,5 Prozent höher aus als vor einem Jahr. Unterm Strich verdiente L'Oreal mit 3,11 Milliarden Euro jedoch weniger als im Vorjahr mit damals 3,3 Milliarden. Der Netto-Cashflow stieg um 9,5 Prozent auf 3,3 Milliarden Euro. Die Aktionäre sollen eine um 6,45 Prozent höhere Dividende von 3,30 Euro erhalten. Für 2015 hatten L'Oreal-Aktionäre eine um 14,8 Prozent höhere Dividende bekommen.

Für das laufende Jahr zeigte sich L'Oreal zuversichtlich und stellte ein erneutes Plus bei Umsatz und Gewinn in Aussicht. Zugleich kündigte der Konzern bei Bekanntgabe der Jahreszahlen an, alle strategischen Optionen für die Kette The Body Shop zu prüfen. Eine Entscheidung sei jedoch noch nicht gefallen.

