Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe sinken weiter

In den USA sind in der Woche zum 4. Februar erneut weniger Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt worden. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl auf saisonbereinigter Basis um 12.000 auf 234.000 Anträge, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten dagegen einen leichten Anstieg auf 248.000 vorhergesagt.

Deutsche Konsumlaune stützt auch 2017 Konjunktur

Der private Konsum wird auch in diesem Jahr die deutsche Konjunktur stützen. Nach Einschätzung der Marktforschungsgesellschaft GfK werden die Konsumausgaben der privaten Haushalte 2017 real um 1,5 Prozent steigen. Eine wichtige Stütze bleibt dabei der Lebensmitteleinzelhandel, wie die GfK mitteilte.

Fed/Bullard wirbt weiter für Verkleinerung der Fed-Bilanz

Der Präsident der Federal Reserve Bank von St. Louis, James Bullard, hat seine Einschätzung bekräftigt, dass die Federal Reserve in diesem Jahr ihre Bilanz verkleinern kann. Bullard geht auch weiter davon aus, dass die Fed ihre kurzfristigen Zinsen nicht stark erhöhen muss.

Trump bietet Chinas Präsident Zusammenarbeit an

Nach wochenlanger Funkstille hat US-Präsident Donald Trump mit einem Brief Kontakt zu seinem chinesischen Kollegen Xi Jinping aufgenommen. Trump, der im Wahlkampf massiv Stimmung gegen Chinas Außen- und Handelspolitik gemacht hatte, bot Xi darin "konstruktive Beziehungen" an, wie das Weiße Haus mitteilte. Die Regierung in Peking nahm Trumps Botschaft positiv auf und bot ihrerseits Zusammenarbeit an.

Neuer CIA-Direktor Pompeo zu Besuch in Ankara

Der neue CIA-Direktor Mike Pompeo ist zu einem Besuch nach Ankara gereist. Bei seinen Gesprächen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und Geheimdienstchef Hakan Fidan werde es um den Syrien-Konflikt und die Auslieferung des islamischen Predigers Fethullah Gülen gehen, berichteten türkische Medien. Es ist die erste Auslandsreise von Pompeo seit seiner Ernennung an der Spitze des US-Auslandsgeheimdiensts.

GR/Finanzminister: Griechenland kann bald in APP eingebunden werden

Griechenlands Wirtschaftsminister Dimitri Papadimitriou rechnet damit, dass die Europäische Zentralbank (EZB) griechische Anleihen bald in das Ankaufprogramm APP aufnehmen kann. "Ich erwarte, dass es beim nächsten Treffen der Eurogruppe am 20. Februar eine Einigung geben wird und dass Griechenland dann teilnahmeberechtigt für QE ist, was sehr wichtig für die Senkung der Zinsen ist", sagte Papadimitriou dem Wall Street Journal.

Griechischer Ministerpräsident fordert Aufhebung von EU-Sanktionen gegen Russland

Griechenlands Ministerpräsident Alexis Tsipras hat eine Aufhebung der EU-Sanktionen gegen Russland gefordert. "Die Sanktionen haben der griechischen Wirtschaft geschadet", sagte Tsipras bei einem Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Sie sollten "durch andere Maßnahmen ersetzt werden". Tsipras ließ bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Ukraines Präsident Petro Poroschenko aber offen, worin diese bestehen könnten.

EU-Parlamentarier Pittella kritisiert Schäubles Griechenland-Äußerungen

Der Fraktionschef der Sozialisten im EU-Parlament, Gianni Pittella, hat die jüngsten Äußerungen von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) zu Griechenland scharf kritisiert. "Wie immer versucht Schäuble, Griechenland zu destabilisieren, um in der deutschen Innenpolitik zu punkten", sagte der Italiener Pittella dem Tagesspiegel. "Dies ist unverantwortlich und gefährlich - gerade vor dem Hintergrund von Trumps Verbalattacken auf Europa."

EU-Parlament bereitet strengere Regeln für Motorprüfungen vor

Fast eineinhalb Jahre nach Bekanntwerden des Abgasskandals bei Volkswagen bereitet das Europaparlament strengere Regeln bei der Prüfung und Zulassung von Automotoren vor. Die Mitglieder des zuständigen Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz einigten sich auf einen Kompromiss. Er sieht unter anderem vor, dass die Mitgliedstaaten jährlich 20 Prozent der Fahrzeuge kontrollieren müssen, die bereits auf den Straßen unterwegs sind.

Erleichterung in Berlin über Urteil zur Elbvertiefung

Die Bundesregierung und die Große Koalition zeigen sich erleichtert über die grundsätzlich vom Bundesverwaltungsgericht genehmigte Vertiefung der Elbe bei Hamburg. "Für die Wettbewerbsfähigkeit des Hamburger Hafens, aber auch der deutschen Häfen insgesamt, kommt es damit jetzt darauf an, die geforderten Nachbesserungen schnell und konsequent umzusetzen", erklärte der Maritime Koordinator der Bundesregierung, Uwe Beckmeyer (SPD).

Razzia gegen Göttinger Gefährder verhinderte offenbar Anschlag

Mit einer Großrazzia gegen Mitglieder der radikalislamischen Szene Göttingens haben die Sicherheitsbehörden nach eigenen Angaben einen womöglich unmittelbar bevorstehenden Anschlag verhindert. Die beiden in Gewahrsam genommenen sogenannten Gefährder hätten ein Attentat geplant und nach den Erkenntnissen der Ermittler "möglicherweise jederzeit" begehen können, sagte der Chef der Kriminalpolizei der niedersächsischen Stadt, Volker Warnecke, bei einer Pressekonferenz.

