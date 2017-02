Abgelehnte Asylbewerber sollen nach dem Willen der Bundesregierung möglichst rasch in ihre Heimatländer zurückkehren. Auch die Länder sehen Handlungsbedarf. Bedenken haben dagegen die Grünen.

Bund und Länder wollen ausreisepflichtige Ausländer schneller als bisher aus Deutschland abschieben. Nach internen Beratungen unterstützte die Länderseite am Donnerstag entsprechende Vorschläge des Bundes.

"Das Ziel muss sein, dass diejenigen, die keine Bleibeperspektive haben, dass die möglichst aus der Erstaufnahmeeinrichtung und nach wenigen Wochen in ihre Heimatländer zurückgeführt werden können", sagte der Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern, Erwin Sellering (SPD), in Berlin. Wenn das gelinge und Asylbewerber, die keinen Anspruch zu bleiben hätten, merkten, dass es Deutschland ernst meine mit der Rückführung, dann werde auch die Zahl der freiwilligen Rückkehrer sehr stark steigen. Wer über seine Identität täusche oder Straftaten begehe, müsse schnell abgeschoben werden. Am Abend trafen sich die Länderchefs im Kanzleramt, um die Pläne mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der Bundesregierung abzustimmen.

Einig sei man sich auch, das vom Bund vorgeschlagene Zentrum für Rückführungen zu unterstützen, sagte Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU). Die Länder ...

