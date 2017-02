NEW YORK (dpa-AFX) - Der Rekordlauf an den US-Börsen hat am Donnerstag wieder Fahrt aufgenommen und die vier wichtigsten Indizes in Rekordhöhen katapultiert. Unterstützung kam von besser als erwarteten wöchentlichen US-Arbeitsmarktdaten sowie einer auch insgesamt freundlichen Börsenstimmung. Zudem wurde auf Ankündigungen des neuen US-Präsidenten Donald Trump verwiesen, der sagte, er werde in zwei bis drei Wochen "phänomenales" zum Thema Steuern bekannt geben. Auch habe es charttechnische Signale gegeben, die wieder zuversichtlicher stimmten, dass die Rekordjagd noch nicht zu Ende sei, hieß es.

Der Dow Jones Industrial nähert sich inzwischen der Marke von 20 200 Punkten an und legte zwei Stunden vor Handelsschluss um 0,69 Prozent auf 20 193,43 Punkte zu. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 stieg auf einen Rekordstand bei 5216,86 Punkten, was ein Plus von 0,39 Prozent bedeutet. Der S&P-500-Index erreichte mit plus 0,61 Prozent auf 2308,76 Punkte einen Höchststand.

Im Fokus standen an diesem Tag vor allem Unternehmensberichte. Im Dow verlor Coca-Cola 2,48 Prozent und war damit Schlusslicht unter den 30-Indexwerten. Der Getränkekonzern hatte im vierten Quartal einen kräftigen Gewinneinbruch verzeichnet.

Der Kurznachrichtendienst Twitter verfehlte die Umsatzerwartungen des Marktes und meldete zudem einen enttäuschenden Nutzerzuwachs. Die Aktien sackten im New Yorker Handel um fast 12 Prozent ab. Die US-Bank Morgan Stanley senkte prompt das Kursziel für die Papiere und bekräftigte ihr "Underweight"-Rating.

Noch steiler abwärts ging es für die Papiere des Roboterherstellers iRobot mit 14 Prozent Verlust. Hier enttäuschte der Ausblick auf das Jahr 2017. Ebenfalls deutlich im Minus zeigten sich die Anteilsscheine von Cree mit einem Minus von etwas mehr als 7 Prozent. Der geplante Verkauf der Sparte für Verbindungshalbleiter an den Chipkonzern Infineon droht aus Sorge vor Risiken für die nationale Sicherheit zu scheitern.

Gefragt waren dagegen die im Nasdaq 100 notierten B-Aktien von Viacom mit einem Aufschlag von 4 Prozent. Der Medienkonzern hatte beim bereinigten Gewinn je Aktie deutlich besser abgeschnitten als die meisten Analysten erwartet hatten.

Die Tesla -Papiere gewannen im Auswahlindex 3 Prozent. Medien berichteten aus Unternehmenskreisen über einen einwöchigen Produktionsstillstand in einem kalifornischen Wert, um die Produktion des Modells 3 vorzubereiten. Im Dow stiegen die Aktien von Nike dagegen ohne Nachrichten um fast 3 Prozent und erreichten den höchsten Stand seit September./ck/he

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

AXC0291 2017-02-09/20:14