NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Donnerstag ihre Verluste ausgeweitet. In allen Laufzeitbereichen legten die Renditen zu.

Experten verwiesen auf Gewinnmitnahmen nach den zuletzt deutlichen Kursgewinnen sowie die wieder gestiegene Risikobereitschaft der Anleger. An der Wall Street hatten die Aktienbörsen ihren Rekordlauf wieder aufgenommen. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial übersprang inzwischen die Marke von 20 200 Punkten.

Zweijährige Anleihen fielen um 2/32 Punkte auf 99 28/32 Punkte und rentierten mit 1,181 Prozent. Fünfjährige Anleihen gaben um 10/32 Punkte auf 100 Punkte nach. Sie rentierten mit 1,868 Prozent. Zehnjährige Staatsanleihen verloren 21/32 Punkte auf 98 23/32 Punkte und rentierten mit 2,395 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren gaben um 1 7/32 Punkte auf 97 10/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 3,012 Prozent./ck/he

AXC0298 2017-02-09/21:28