Aus Klimaschutzgründen darf am Flughafen in Wien-Schwechat keine dritte Lande- und Startbahn gebaut werden. Die hohe CO2-Belastung sei gewichtiger einzuschätzen als die wirtschaftlichen Interessen.

Aus Klimaschutzgründen darf am Flughafen in Wien-Schwechat keine dritte Lande- und Startbahn gebaut werden. Das Bundesverwaltungsgericht (BVwG) wies am Donnerstag einen Antrag zur Errichtung und zum Betrieb einer weiteren Flughafenpiste ab. "Durch den Bau der dritten Piste am Flughafen Wien-Schwechat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...