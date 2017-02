Evotec gewinnt mit NOVO A/S neuen strategischen, langfristigen Aktionär

Evotec gewinnt mit NOVO A/S neuen strategischen, langfristigen Aktionär

09.02.2017

Hamburg, Deutschland - Evotec AG (Deutsche Börse, Prime Standard, ISIN: DE 000 566480 9, WKN 566480) gab heute den Beschluss einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlage aus genehmigten Kapital bekannt. Evotec wird 13.146.019 neue Aktien an Novo A/S (Dänemark) ausgeben. Novo A/S ist eine unabhängige Holdinggesellschaft der Novo Group.

Im Rahmen der Privatplatzierung der Kapitalerhöhung wird Novo A/S 90,3 Mio. EUR investieren und dafür Evotec-Aktien zu einem Bezugspreis von EUR 6,87 pro Aktie zeichnen. Dies entspricht dem XETRA-Schlusskurs der Evotec-Aktie am 09. Februar 2017 ohne Abschlag. Das eingetragene Grundkapital der Gesellschaft wird sich mit der Eintragung der Kapitalerhöhung ins Handelsregister auf 146.197.758,00 EUR erhöhen.

Mit den Erlösen der Kapitalerhöhung wird Evotec ihre Innovations- und Konsolidierungsstrategie (Roll-up-Strategie) im Bereich Outsourcing sowie externe Innovation in der Wirkstoffforschungsbranche weiterhin beschleunigen.

Kontakt: Dr. Werner Lanthaler, Chief Executive Officer, Evotec AG

Evotec AG
Manfred Eigen Campus / Essener Bogen 7
22419 Hamburg
Deutschland
www.evotec.com

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)

