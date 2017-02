Düsseldorf (ots) - Düsseldorf ist der Flughafen des zweitgrößten Ballungsraumes in Europa. Seine wirtschaftliche Bedeutung für NRW und damit auch für das Ruhrgebiet kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Seine Lage allerdings ist ein ewiges Dilemma, führt zu grotesken Genehmigungs-Verrenkungen und bleibt damit ein Dauerthema für die Verwaltungsgerichte.



Selbst wenn der Verkehrsminister den Düsseldorfern ihre glaubhaft benötigten zusätzlichen Flüge letztlich genehmigen sollte - die Gegner werden es nicht klaglos akzeptieren. Sollten sie auch nicht: Anhaltender Widerstand hat ihnen über die Jahre zumindest aufwändigeren Schallschutz beschert. Ein schwacher Trost, gewiss, aber immerhin.



41.000 ihrer Stimmen werden ab Montag öffentlich diskutiert. Das Mammutverfahren gehört zu den guten Gepflogenheiten eines rechtsstaatlich flankierten Prozesses, in dem der Flughafen den volkswirtschaftlichen Nutzen seines Antrags belegen und sich der Gegenargumente erwehren muss, ohne sie zu bagatellisieren: Fluglärm ist eben kein Kinkerlitzchen. Er verringert die Lebensqualität.



