Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Donnerstag ihre Verluste ausgeweitet. In allen Laufzeitbereichen legten die Renditen zu.Experten verwiesen auf Gewinnmitnahmen nach den zuletzt deutlichen Kursgewinnen sowie die wieder gestiegene Risikobereitschaft der Anleger. An der Wall Street hatten die Aktienbörsen ihren Rekordlauf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...