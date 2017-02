HAMBURG (dpa-AFX) - Das Biotech-Unternehmen Evotec erhält frisches Kapital aus Dänemark. Novo A/S habe für 90,3 Millionen Euro gut 13 Millionen neue Aktien gekauft, teilten die Hamburger am Donnerstagabend mit. Nach der Kapitalerhöhung hält Novo A/S, beherrschender Aktionär des dänischen Diabetes-Riesen Novo Nordisk, einen Anteil von 8,9 Prozent an Evotec.

Bei den Anlegern kamen die Neuigkeiten gut an. Im außerbörslichen Handel bei Tradegate legte der Evotec-Kurs in einer ersten Reaktion um zwei Prozent zu./he/ck

ISIN DE0005664809 DK0060534915

AXC0304 2017-02-09/22:03