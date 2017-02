Regensburg (ots) - Laute Töne sind die Einwohner von Grafenwöhr gewohnt, denn es donnert oft, wenn Soldaten auf dem US-Truppenübungsplatz trainieren. Das Poltern des neuen US-Präsidenten schreckt dennoch einige auf. Denn zu Donald Trumps Machtfülle kommen sein rabiater Ton und seine Unberechenbarkeit. Was ein US-Präsident entscheidet, schlägt sich in der nördlichen Oberpfalz schnell auf Gehaltszetteln und in Auftragsbüchern nieder. In Grafenwöhr kann Weltpolitik also ganz nahekommen. Das war schon früher so. Aber gerade in einer Region, die immer eng an der Seite der USA stand, irritiert Trump mit seiner Amerika-zuerst-Haltung. Ein Einstellungsstopp durch Trump baut eine Drohkulisse besonderer Art auf, obwohl es an sich kein ungewöhnlicher Schritt für einen neuen US-Präsidenten ist.



