Stuttgart (ots) - Übeltäter ist in Wirklichkeit der Gesetzgeber. Er hat den betreffenden Absatz in der Straßenverkehrsordnung umformuliert, um ihn geschlechterneutral zu machen. Nur, gut gemeint ist manchmal nicht gut gemacht. Nicht die Richter haben ein Schlupfloch für Handysünder eröffnet, sondern die Experten im Bundesverkehrsministerium mit ihrer Formulierungskunst. Die Stuttgarter Juristen haben den krassen Fehler aufgezeigt und den Deutschen Verkehrsgerichtstag veranlasst, auf Änderung zu drängen. Gut so. Das allerdings greift zu kurz. Handygefummel am Steuer zu verbieten, ist zu wenig. Ein Verbot muss her, dass alle elektronischen Geräte umfasst, die nicht fest mit dem Auto verbunden sind. Das erhöht die Verkehrssicherheit, das erleichtert Verkehrsrichtern die Arbeit.



