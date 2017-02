Was macht das Obst und Gemüse 'Made in Italy' qualitativ so überragend? Wie kann der Welt die Essenz der Vielfalt von Obst und Gemüse 'Made in Italy' vermittelt werden? Dies sind zwei Fragen, auf die das CSO Italy versucht, mit dem europäischen Projekt "Freshness from Europe" eine Antwort zu geben. Foto CSO Das Projekt, das von der...

Den vollständigen Artikel lesen ...