Mit spaßbetonten Sprüchen wollte Bundesumweltministerin Hendricks auf Missstände in der deutschen Landwirtschaft hinweisen. Einige Bauern fanden das gar nicht witzig. Landwirtschaftsminister Schmidt fühlt mit ihnen.

Bundesumweltministerin Barbara Hendricks hat nach der massiven Kritik an ihren "neuen Bauernregeln" eingelenkt. Anstatt weiterhin mit frechen Sprüchen über Massentierhaltung und Überdüngung zu polarisieren, will die SPD-Politikerin in Zukunft mit Bauern und Verbrauchern einen "Dialog" zu Missständen im Agrarsektor führen. In einem Interview mit der "Rheinischen Post" entschuldigte sich die Ministerin. Hendricks sagte, einige Menschen hätten sich durch die Aufmachung der Kampagne persönlich angegriffen und in ...

