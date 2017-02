Martin Schulz will Bundeskanzler werden, Frank-Walter Steinmeier Bundespräsident. Das ist legitim, aber ihre Kandidatenküren waren undemokratisch. Ein Plädoyer für mehr direkte Demokratie in Deutschland.

Wenn Frank-Walter Steinmeier am Sonntag zum Bundespräsidenten gewählt wird, ist das eine Niederlage für unsere Demokratie. Nicht etwa, weil seine Wahl undemokratisch wäre. Die Mitglieder der Bundesversammlung, also Bundes- und Landtagsabgeordnete sowie von den Parteien nominierte Wahlleute, sind frei in ihrer Entscheidung. Es ist auch keine Niederlage, weil Steinmeier womöglich ein schlechter Kandidat für das erste Amt im Staat wäre.

Vielmehr geht es um die Art und Weise, wie Steinmeier in dieses Amt kommt. Irgendwann in den vergangenen Monaten hat sich der bisherige Bundesaußenminister überlegt, dass er Joachim Gauck nachfolgen möchte, nachdem der aus gesundheitlichen Gründen auf eine erneute Kandidatur verzichtet hatte. Der Noch-SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel hatte Steinmeier dann als Kandidaten der SPD ausgerufen. Die Union war verunsichert, suchte fieberhaft nach einem geeigneten Mann oder besser noch einer Frau, der beziehungsweise die in der Bundesversammlung gegen den beliebtem Steinmeier bestehen könnte. Doch CDU-Chefin Angela Merkel handelte sich eine Absage nach der nächsten ein, am Ende hatte die Union keinen eigenen (aussichtsreichen) Kandidaten und erklärte SPD-Mann Steinmeier unterstützen zu wollen.

Für Sigmar Gabriel war das ein riesiger Erfolg. Nach Joachim Gauck ist es ihm zum zweiten Mal gelungen, seinen Kandidaten durchzusetzen. Es ist ein strategischer Coup, den selbst der politische Gegner neidvoll anerkennt. Gabriel, der Präsidentenmacher. Steinmeier wird nun Bundespräsident, weil drei Leute es so wollen: Er selbst, Gabriel und Merkel. Letztere nur, weil sie zu schwach war, um Steinmeier einen eigenen Kandidaten entgegen zu halten. Steinmeier, dafür muss man kein Prophet sein, wird wohl mit überwältigender Mehrheit gewählt werden, selbst wenn manch frustrierte Wahlleute der Union ihm die Stimme verweigern sollten.

Das Problem daran: Demokratie lebt von der Wahl. Wenn aber die führenden Politiker des Landes unter sich ausmachen können, wer Bundespräsident werden soll, und nur einen Kandidaten nominieren, wird die Demokratie ad absurdum geführt. 2010 hatte es diese Wahl

